Евгений Алдонин: "ЦСКА с минимальным счетом одолеет "Локомотив"

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин предполагает минимальную победу армейцев в игре 11-го тура чемпионата России против "Локомотива". Встреча состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.

– Несмотря на то что оба клуба находятся в непростой ситуации, ЦСКА является фаворитом предстоящей встречи, – сказал Алдонин. – Но у них отсутствуют системообразующие футболисты. Еременко и Дзагоев отвечали за креатив и организацию игры. Однако ЦСКА по-прежнему один из лидеров чемпионата.

У "Локомотива" иная ситуация – они никак не могут победить. Сложно сказать, с чем связан такой период неудач. Казалось бы, вернулся Семин. Юрий Павлович тот тренер, который может объединить игроков вокруг себя. Возможно, ребята его не до конца понимают или есть какие-то вопросы в комплектовании состава. Все это имеет колоссальное значение, ведь "Локомотив" всегда был боеспособной командой. Железнодорожники выступают уверенно с каждым клубом, сражаются за победу. Встреча с ЦСКА – момент истины для "Локо", отступать некуда. Армейцам нелегко придется. Сейчас вместо Дзагоева и Еременко в центе поля играют Натхо и Головин. В отдельных эпизодах они действуют неплохо. Эти футболисты обладают хорошей техникой. Конечно, они могут заменить отсутствующих игроков, но вопрос в том, насколько качественно.

Думаю, что исход встречи может решить, так же как и в матче с "Уфой", назначенный штрафной или угловой. ЦСКА добьется победы, но с минимальным счетом – 1:0. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА