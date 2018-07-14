"Это были самые трудные полгода жизни". Джикия вернулся в общую группу "Спартака"

Сегодня, 14 июля, после длительного этапа восстановления защитник "Спартака" Георгий Джикия вернулся в общую группу красно-белых и работал на равных с партнерами - без ограничений.



- Это были самые трудные полгода в моей жизни. Счастлив, что они остались позади, - признался 24-летний Джикия.



Игрок получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава 18 января в контрольном матче с "Шанхай СИПГ". 23 января в римской клинике "Вилла Стюарт" Джикии была сделана операция.



На сборе в Австрии "Спартак" проведет еще четыре контрольных матча - с "Пролетером" (15 июля), "Рударом" (16 июля), "Трабзонспором" (20 июля) и "Ашдодом" (21 июля). Не исключено, что в одной (или нескольких) из этих встреч Джикия примет участие.

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