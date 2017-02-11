Эрик Бикфалви: "Урал" заслужил более высокое место в турнирной таблице"

Новичок "Урала" полузащитник Эрик Бикфалви отметил, что пока тренируется по индивидуальной программе. По его словам, команда заслуживает подняться выше в турнирной таблице. Бикфалви в конце января подписал контракт с "Уралом" на 2,5 года. Последним клубом, за который выступал румынский полузащитник, была "Томь", за которую он провел 15 матчей и забил три гола.

- Я был рад перейти в "Урал", все ребята здесь замечательные. Я быстро вписался в коллектив, - цитирует "Р-Спорт" Бикфалви. - Я действительно считаю, что у "Урала" отличная команда, я надеюсь, мы сможем доказать это и в чемпионате, и в Кубке России. Старт сезона, может быть, получился и не самым лучшим, но уверен, что "Урал" заслужил более высокое место в турнирной таблице.

Клуб из Екатеринбурга проводит сбор на Кипре, в рамках которого уже были сыграны три контрольных матча, в которых Бикфалви не принимал участия. "Сейчас я не играю, потому что у меня есть небольшое повреждение, я тренируюсь на сборах, но пока по индивидуальной программе, с кинетотерапией, я думаю, что полностью восстановлюсь к следующему сбору.