"Енисей" вылетел на игру с "Краснодаром"

"Енисей" вылетел на матч 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Рейс был задержан - ранее команда не могла отправится на выездную встречу, так как в принимающем городе сильный туман. "Енисей" добирается до Краснодара через Москву.

- Пригласили на борт. Летим в Краснодар, – говорится в сообщении красноярского клуба в Твиттере.

Напомним, что первоначально эта встреча должна была пройти в Красноярске, но клубы поменялись домашними матчами.

"Краснодар" – "Енисей": чемпионат России по футболу, 11 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 16.00 (мск)​