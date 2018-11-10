"Енисей" вылетел на игру с "Краснодаром"

"Енисей" вылетел на матч 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Рейс был задержан - ранее команда не могла отправится на выездную встречу, так как в принимающем городе сильный туман. "Енисей" добирается до Краснодара через Москву.
- Пригласили на борт. Летим в Краснодар, – говорится в сообщении красноярского клуба в Твиттере.
Напомним, что первоначально эта встреча должна была пройти в Красноярске, но клубы поменялись домашними матчами.
"Краснодар" – "Енисей": чемпионат России по футболу, 11 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 16.00 (мск)
Пригласили на борт. Летим в Краснодар.– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 10 ноября 2018 г.
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