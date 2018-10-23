"Енисей" может оспорить решение РФС о запрете на регистрацию новичков

Первый заместитель директора ФК "Енисей" Роман Суровцев прокомментировал "СЭ" решение Палаты по разрешению споров РФС, которая в понедельник запретила красноярскому клубу регистрировать новичков до погашения задолженностей перед бывшим игроком команды Александром Новиковым: по заработной плате за июль-сентябрь 2018 года, по компенсации за досрочное расторжение трудового договора плюс проценты за задержку выплат.

- Мы не согласны с решением Палаты, скорее всего, оспорим его, - сказал Суровцев. - Сейчас запросили развернутый текст, который в соответствии с регламентом будет подготовлен в течение пяти рабочих дней. До того, как его получим, решение не вступит в силу. Поэтому говорить, что на нас уже наложен запрет на регистрацию новых футболистов, не совсем корректно.

Начав спор через Палату, Новиков злоупотребил своим правом и повел себя нечестно. Мы попытались доказать свою позицию, но как поясняют специалисты в области спортивного права, УЕФА сейчас идет по пути принятия решений в пользу футболистов. Этим пользуется большая плеяда юристов, чаще всего молодых, которые пытаются зарабатывать на клубах. Будем стараться изменить эту тенденцию, и доказывать свою правоту.

- Какие у вас аргументы?

- У нас есть ряд доводов о том, что Новиков не собирался продолжать карьеру в "Енисее". Человек обратился к нам за разрешением вести переговоры с другими клубами, потому что понимал, что его спортивные кондиции не соответствует уровню премьер-лиги. Мы дали такое право. Но, видимо, на каком-то этапе, кто-то ему посоветовал - либо сам догадался - что можно попытаться заработать на закате карьеры. Все действия к этому предпринял: выдвинул претензии в Палату только 4 сентября - у "Енисея" не было возможности его заявить после 31 августа, когда в России закрылось трасферное окно. Хотя до этого момента Александр говорил, что находится в финальной стадии переговоров по заключению трудового договора с другим клубом.

Мы тоже искали ему варианты. Их было три - "Тюмень", "Сибирь" и "Луч-Энергия". Но Новиков ничего не выбрал и уже потом стало понятно, что все это делалось намеренно: усыплял нашу бдительность. В будущем станем умнее.

- Вы Новикову платили?

- Да - зарплату все это время. Единственное, что он тренировался в молодежной команде, потому что не проходил в основной состав. К тому же с ним обсудили, что размер зарплаты по понятным причинам будет другим. Внутренним регламентирующим документом, положением об "Определении уровня спортивного мастерства" нашим тренерским советом его уровень был уменьшен. Что он и оспорил в Палате. Это спорный момент, но не можем с ним согласиться.

Палата почему-то не обратила внимание на обстоятельство, что подобный порядок был установлен еще при подписании трудового договора.

Мы еще окончательно не приняли решение по поводу оспаривания решения Палаты. Сейчас ведем консультации с юристами. Апелляционной инстанцией в данном случае является Арбитражный суд в Лозанне. Готовим свою позицию и, получив резолютивную часть решения Палаты, ознакомившись с ним, определимся. Если пойдем на оспаривание, выдвинем апелляционную жалобу – до ее окончательного рассмотрения решение Палаты не вступит в силу. А, насколько мне известно, суд в Лозанне может рассматривать подобные заявления довольно долго.

- Сумма финансовых претензий игрока к клуба большая?

- Приличная. Но не самая серьезная с точки зрения футбольных цифр: размер зарплаты установлен еще в ФНЛ. И плюсуем к ней судебные издержки в размере 30 тысяч рублей. Какая окончательная сумма, не знаю - еще не подсчитывал, и не готов сейчас озвучить. (Арман Мкртчян)

"Енисею" запретили регистрацию новых футболистов