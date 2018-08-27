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"Енисей" - "Крылья Советов": арбитр не удалил игрока хозяев

27 августа. Тюмень. Эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов". 27 августа. Тюмень. Эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов". 27 августа. Тюмень. Эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов".
27 августа. Тюмень. Эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов".

На 33-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Енисей" - "Крылья Советов" арбитр Михаил Вилков имел основания удалить игрока красноярцев Кичина, но не применил к нему никаких дисциплинарных санкций.

В том эпизоде защитник "Енисея" совершил прыжок в направлении Соболева и ударил его в ногу прямой ногой. Судья ограничился назначением штрафного удара. (Александр БОБРОВ)

27 августа. Тюмень. Эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов".
27 августа. Тюмень. Эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов".
27 августа. Тюмень. Эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов".
27 августа. Тюмень. Эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов".
27 августа. Тюмень. Эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов".
27 августа. Тюмень. Эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов".
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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