"Енисей" - "Крылья Советов": арбитр не удалил игрока хозяев

На 33-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Енисей" - "Крылья Советов" арбитр Михаил Вилков имел основания удалить игрока красноярцев Кичина, но не применил к нему никаких дисциплинарных санкций.

В том эпизоде защитник "Енисея" совершил прыжок в направлении Соболева и ударил его в ногу прямой ногой. Судья ограничился назначением штрафного удара. (Александр БОБРОВ)

27 августа. Тюмень. Эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов".

27 августа. Тюмень. Эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов".