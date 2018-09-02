"Енисей" и "Арсенал" сыграли вничью

"Енисей" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" (0:0) в матче 6-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Тюмени на стадионе "Геолог" в связи с тем, что арена в Красноярске еще не готова принимать игры премьер-лиги. Планируется, что первую встречу дома дебютанты РПЛ проведут 23 сентября, их соперником будет "Урал".

После шести туров "Енисей" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков. "Арсенал" за счет дополнительных показателей располагается на одну строчку выше.

В 7-м туре туляки дома встретятся с "Крыльями Советов", а красноярцы в Казани сыграют с "Рубином". Обе встречи состоятся 16 сентября.

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

"Енисей" (Красноярск) - " Арсенал" (Тула) - 0:0

"Енисей": Юрченко, Ятченко, Дугалич, Грицаенко, Кичин, Огуде, Зотов, Комолов (Гавазай, 74), Торбинский, Костюков, Обрадович (Саркисов, 31).

"Арсенал": Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Денисов, Альварес, Горбатенко, Берхамов (Кадири Мохаммед, 81), Бакаев (Лесовой, 60), Ткачев (Мирзов, 75), Костадинов, Джорджевич.

Предупреждения: Костадинов, 65. Денисов, 69. Огуде, 77. Торбинский, 90+3.

Судьи: ИВАНОВ. Березнев, Усачев (все - Ростов-на-Дону).

2 сентября. Тюмень. Стадион "Геолог".

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