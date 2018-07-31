"Енисей" будет готовиться к матчу с "Ахматом" в Кратово

"Енисей" вернулся в Кратово где, будет готовиться к матчу второго тура чемпионата России с "Ахматом". Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.
- Команда вернулась в Кратово. Именно в Подмосковье "Енисей" будет готовиться к игре "Ахмат" - "Енисей", - говорится в сообщении. - Причины две – на базе натуральный газон и одинаковый с Грозным часовой пояс.
Матч "Ахмат" - "Енисей" состоится 5 августа и начнется в 21.30 по московскому времени.
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Команда вернулась в Кратово. Именно в Подмосковье "Енисей" будет готовиться к игре #АхматЕнисей. Причины две – на базе натуральный газон и одинаковый с Грозным часовой пояс. pic.twitter.com/HTemrotVQt– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 31 июля 2018 г.