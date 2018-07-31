17:58 | Футбол — РПЛ

"Енисей" будет готовиться к матчу с "Ахматом" в Кратово


"Енисей" вернулся в Кратово где, будет готовиться к матчу второго тура чемпионата России с "Ахматом". Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.

- Команда вернулась в Кратово. Именно в Подмосковье "Енисей" будет готовиться к игре "Ахмат" - "Енисей", - говорится в сообщении. - Причины две – на базе натуральный газон и одинаковый с Грозным часовой пояс.

Матч "Ахмат" - "Енисей" состоится 5 августа и начнется в 21.30 по московскому времени.

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