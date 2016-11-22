Эммануэл Фримпонг: "Аршавин всегда улыбался. Может, потому что пил виски"

Полузащитник тульского "Арсенала" Эммануэл Фримпонг отметил, что во время его выступлений за лондонский "Арсенал" запомнил Андрея Аршавина счастливым футболистом. По его словам, россиянин не показался ему высокомерным человеком.

– Самый странный игрок "Арсенала"? Аршавин, - приводит еженедельник "Футбол" слова Фримпонга. - Хотя он не странный. Он всегда ходил улыбался, был счастлив. Почему? Может, потому что он пил виски. Не знаю. Он же русский. У вас это нормально. Ха-ха! Все говорят, что он высокомерный. Это неправда. Он всегда любил поговорить.