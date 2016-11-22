21:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Эммануэл Фримпонг: "Аршавин всегда улыбался. Может, потому что пил виски"

0
0
0
1

Полузащитник тульского "Арсенала" Эммануэл Фримпонг отметил, что во время его выступлений за лондонский "Арсенал" запомнил Андрея Аршавина счастливым футболистом. По его словам, россиянин не показался ему высокомерным человеком.

– Самый странный игрок "Арсенала"? Аршавин, - приводит еженедельник "Футбол" слова Фримпонга. - Хотя он не странный. Он всегда ходил улыбался, был счастлив. Почему? Может, потому что он пил виски. Не знаю. Он же русский. У вас это нормально. Ха-ха! Все говорят, что он высокомерный. Это неправда. Он всегда любил поговорить.

Дополнительная информация

https://www.ftbl.ru/in-focus/emmanuel-frimpong-arshavin-vsegda-ulybalsya-mozhet-potomu-chto-on-pil-viski-russkie-zhe-vse-pyut-2/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

jаhlexx

Глупый Фримпонг... Не понимает что люди бегают как заводные от кокса...

21:54

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ