Емельяненко посоветовал Кокорину и Мамаеву слепить мяч из хлеба

Российский боец ММА Александр Емельяненко отметил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев могут заниматься футболом даже в СИЗО. Он посоветовал игрокам сделать мяч из хлеба или носков.
- Советы? Исправляться. Не допускать уже допущенных ошибок. Делать выводы. Читать больше литературы, - приводит Sport24 слова Емельненко. - А если им нужен будет мячик, они могут слепить его из хлеба, связать в несколько носков, завязать на узел, выходить на прогулку и там пинать. Один будет стоять на воротах, а другой отрабатывать удары.
Напомним, Емельяненко ранее отсидел 2,5 года в тюрьме за изнасилование домработницы. После выхода на свободу в ноябре 2016 года он продолжил спортивную карьеру.
Дополнительная информация
https://sport24.ru/news/football/2018-10-15-myach-pust-slepyat-iz-khleba-a-yemelyanenko-dal-5-sovetov-zaklyuchennym-v-sizo-kokorinu-i-mamayevu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop