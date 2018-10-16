Емельяненко посоветовал Кокорину и Мамаеву слепить мяч из хлеба

Российский боец ММА Александр Емельяненко отметил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев могут заниматься футболом даже в СИЗО. Он посоветовал игрокам сделать мяч из хлеба или носков.

- Советы? Исправляться. Не допускать уже допущенных ошибок. Делать выводы. Читать больше литературы, - приводит Sport24 слова Емельненко. - А если им нужен будет мячик, они могут слепить его из хлеба, связать в несколько носков, завязать на узел, выходить на прогулку и там пинать. Один будет стоять на воротах, а другой отрабатывать удары.

Напомним, Емельяненко ранее отсидел 2,5 года в тюрьме за изнасилование домработницы. После выхода на свободу в ноябре 2016 года он продолжил спортивную карьеру.