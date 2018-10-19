Элвер Рахимич: "ЦСКА подойдет к матчу с "Анжи" в статусе фаворита"

Бывший полузащитник ЦСКА и "Анжи" Элвер Рахимич считает, что красно-синие будут фаворитами в матче 11-го тура чемпионата России против махачкалинцев. Тем не менее, по его словам, московской команде нужно быть внимательной.

– Конечно, ЦСКА подойдет к матчу с "Анжи" в статусе фаворита, – сказал "Известиям" легендарный полузащитник армейцев и махачкалинцев Элвер Рахимич. – Тем не менее просто красно-синим точно не будет. Сейчас практически все клубы РПЛ достаточно конкурентоспособны. Тот же "Анжи" недавно обыграл "Зенит" и "Динамо", поэтому ЦСКА нужно быть максимально внимательными в грядущей игре.