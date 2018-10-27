Элдор Шомуродов: "Ростов" владел преимуществом в матче с "Анжи"

Нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов после матча 12-го тура РПЛ против "Анжи" (1:0) заявил, что ему не хватило точности для того, что забить гол.

- В первом тайме контролировали игру, после удаления пришлось непросто, - сказал Шомуродов в интервью клубной пресс-службе. - Мы владели преимуществом, кроме момента в самой концовке игры не припомню остроты у наших ворот. Моменты в первой тайме? Не повезло, не хватало точности. Очень хочу наконец-то вновь забить, ведь для нападающего важно отличаться мячами.

"Ростов" после 12 туров занимает 2-е место в РПЛ, имея в активе 21 очко.

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