21:58 | Футбол — РПЛ

Элдор Шомуродов: "Ростов" владел преимуществом в матче с "Анжи"

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Нападающий "Ростова"  Элдор Шомуродов после матча 12-го тура РПЛ против "Анжи" (1:0) заявил, что ему не хватило точности для того, что забить гол.

В первом тайме контролировали игру, после удаления пришлось непросто, - сказал Шомуродов в интервью клубной пресс-службе. - Мы владели преимуществом, кроме момента в самой концовке игры не припомню остроты у наших ворот. Моменты в первой тайме? Не повезло, не хватало точности. Очень хочу наконец-то вновь забить, ведь для нападающего важно отличаться мячами.

"Ростов" после 12 туров занимает 2-е место в РПЛ, имея в активе 21 очко.

Ростов - Анжи

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Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/12039

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