Егор Титов: "Все, что имею сейчас, – это благодаря "Спартаку"

В воскресенье "Енисей" впервые в своей истории завоевала путевку в РФПЛ, победив "Анжи" по сумме двух стыковых матчей (3:0, 3:4). Вчера интервью "СЭ" дал бывший капитан "Спартака", а сейчас ассистент главного тренера сибиряков Егор Титов.

– Мечта вернуться в "Спартак" жива?

– Он сделал для меня все. Все, что имею сейчас, – это благодаря "Спартаку". Но, как сложится в будущем, пока не знает никто. Сейчас мы работаем в "Енисее" – и работаем с удовольствием. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Титова – в одном из ближайших номеров и на сайте www.sport-express.ru