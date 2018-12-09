Егор Бабурин: "Даже не верится, что Рубин победил Зенит

Голкипер "Рубина" Егор Бабурин, арендованный у "Зенита", отметил, что тема его участия в матче не обсуждалась, а также признался, что ждал Артема Дзюбу в стартовом составе петербуржцев.

– Что скажете о победе над "Зенитом"?

– Игра была тяжелая, даже не верится, что победили, потому что перед матчем была очень тяжелая кадровая ситуация. Сыграли организованно и почти ничего не дали сделать сопернику. В конце они свалились на подачи. Матч получился тяжелым, пришлось быть максимально сконцентрированным все 90 минут. Забили два гола, а для нас это даже неожиданное явление. Самое главное – победа, потому что до этого теряли много очков на ровном месте.

– Какие лично у вас эмоции от победы?

– После того как уехал в аренду постоянно думал об этой игре. Так сложилось, что удалось принять участие. Рад, что все так сложилось.

– Помимо пенальти были какие-то сложные моменты для вратаря?

– Были сложные моменты, навал, много человек в штрафной. К тому же пришлось исправлять свою ошибку когда бил Иванович.

– Тема вашего участия в матче обсуждалась?

– Никак не обсуждалась. С вратарями, видимо, не такая история как с полевыми игроками. Не знаю как так получилось, но разговоров об этом не было.

– Когда вас отпускали в "Рубин" обсуждали вашу роль по возвращении?

– Нет, не обсуждали. В этом сезоне у "Зенита" отличный подбор вратарей.

– Пенальти был неберущимся?

– Даже не знаю, сейчас у тренеров спрашивал. Плохо помню удар, Паредес пробил очень сильно. Знал куда он будет бить, но удар получился хорошим.

– Сегодня был отмененный гол. Что думаете о введении VAR?

– Сначала был против, но на самом деле все зависит от того, в твою пользу решение или нет. По поводу сегодняшнего гола ничего не могу сказать, не видел. Даже не спрашивал, что произошло. Просто увидел жест судьи продолжать игру.

– Партнеры по команде что-то говорили об этом эпизоде?

– В принципе нет. Просто спросили был офсайд или не было.

– Перед матчем знали, что Дзюбы не будет в составе?

– Нет, нигде не было информации об этом. Говорили, что он тренируется по индивидуальной программе, но мы думали, что он появится в составе. (Артем Рябовол)