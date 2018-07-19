Эдер на русском языке поблагодарил партнеров по "Локомотиву" за теплый прием

Португальский форвард Эдер 16 июля подписал полноценный контракт с "Локомотивом". В сезоне-2017/18 он выступал за железнодорожников на правах аренды.



Несколько дней назад Эдер присоединился к команде в австрийском городе Бад-Кляйнкирххайм. Игроки "Локомотива" встретили 30-летнего португальца чемпионским коридором.



- Теплый прием от одноклубников, - написал португалец в Инстаграме, опубликовав видео с посвящением.



Любопытно, что защитник "Локомотива" Ведран Чорлука также на русском под записью ответил Эдеру: "Добро пожаловать бро".