14:05 | Футбол — РФПЛ

Дзюба отпраздновал гол Горбатенко в ворота "Зенита". Очень эмоционально

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Форвард "Арсенала" Артем Дзюба не стал скрывать эмоции после раннего гола туляков в ворота "Зенита" в домашнем матче 27-го тура чемпионата России. Точным ударом на 3-й минуте после смещения вдоль штрафной отметился полузащитник Игорь Горбатенко, а результативную передачу ему отдал нападающий.

Арендованный "канонирами" у "Зенита" Дзюба имел право выйти на поле против питерского клуба при условии выплаты штрафа в 120 тысяч евро. Все подробности сделки – здесь.

 "СЭ" ведет онлайн-трансляцию игры "Арсенал" - "Зенит". Статистика Артема Дзюбы в сезоне-2017/18 – здесь.

Арсенал Т - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

спартаковский болельщик-"журналист" так смешно болеет против Зенита. с таким же остервенением болел против Дзюбы в Зените, как сейчас за него))

14:50

Курдин

ну да тоже ничего сверхъестественного не увидел. не рыдать же ему после гола

14:22

lisenkoff

И где тут эмоциональность??? Просто отметил гол как все и чё???

14:18

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