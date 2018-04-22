Дзюба отпраздновал гол Горбатенко в ворота "Зенита". Очень эмоционально

Форвард "Арсенала" Артем Дзюба не стал скрывать эмоции после раннего гола туляков в ворота "Зенита" в домашнем матче 27-го тура чемпионата России. Точным ударом на 3-й минуте после смещения вдоль штрафной отметился полузащитник Игорь Горбатенко, а результативную передачу ему отдал нападающий.

Арендованный "канонирами" у "Зенита" Дзюба имел право выйти на поле против питерского клуба при условии выплаты штрафа в 120 тысяч евро. Все подробности сделки – здесь.

"СЭ" ведет онлайн-трансляцию игры "Арсенал" - "Зенит". Статистика Артема Дзюбы в сезоне-2017/18 – здесь.