Как и сообщал "СЭ", нападающий "Зенита" Лука Джорджевич перешел в "Арсенал" на правах аренды. Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца этого сезона.

"Все-таки не с пустыми руками улетаете?" – так иронично прокомментировал переход Джорджевича официальный Твиттер "Зенита", ответив на сообщение туляков "Скоро будет новость, которую вы очень сильно ждали".

Напомним, сегодня "Арсенал" уступил петербургскому клубу в матче 2-го тура РПЛ (0:1).

😉Скоро будет новость, которую вы очень сильно ждали ⚔️🔝💊🎯 – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 4 августа 2018 г.

Все-таки не с пустыми руками улетаете? 😉 – ФК "Зенит" 🌊 (@zenit_spb) 4 августа 2018 г.

За "Зенит" Джорджевич провел 29 матчей, забил 2 мяча, отдал 2 результативные передачи и стал обладателем Суперкубка России. В чемпионате России-2017/18 футболист на правах аренды выступал за тульский клуб – 22 игры и забил 7 голов. В первой части сезона черногорец регулярно выходил в стартовом составе, потеряв в нем место весной после перехода в "Арсенал" на правах аренды еще одного зенитовца, форварда сборной России Артема Дзюбы.