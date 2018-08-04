20:27 | Футбол — РПЛ

Джорджевич перешел в "Арсенал" на правах аренды


Как и сообщал "СЭ", нападающий "Зенита" Лука Джорджевич перешел в "Арсенал" на правах аренды. Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца этого сезона.

"Все-таки не с пустыми руками улетаете?" – так иронично прокомментировал переход Джорджевича официальный Твиттер "Зенита", ответив на сообщение туляков "Скоро будет новость, которую вы очень сильно ждали".

Напомним, сегодня "Арсенал" уступил петербургскому клубу в матче 2-го тура РПЛ (0:1).

За "Зенит" Джорджевич провел 29 матчей, забил 2 мяча, отдал 2 результативные передачи и стал обладателем Суперкубка России. В чемпионате России-2017/18 футболист на правах аренды выступал за тульский клуб – 22 игры и забил 7 голов. В первой части сезона черногорец регулярно выходил в стартовом составе, потеряв в нем место весной после перехода в "Арсенал" на правах аренды еще одного зенитовца, форварда сборной России Артема Дзюбы.

 

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-08-04-luka-dzhordzhevich-prodolzhit-sezon-v-tulskom-arsenale.htm

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