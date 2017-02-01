16:06 1 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Джон Терри - Ивановичу: "Удачи тебе, легенда"

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Защитник "Челси" Джон Терри в своем Instagram попрощался с Браниславом Ивановичем, который сегодня стал игроком "Зенита". Контракт 32-летнего футболиста с российским клубом рассчитан на 2,5 года с возможностью продления еще на сезон. Всего за английский клуб Иванович провел 377 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 34 передачи.

– Я был просто опустошен, когда узнал, что Иванович покидает "Челси", – написал Терри. – Он невероятный защитник, который играл за нас многие годы. У него сильный характер, и он важный человек в раздевалке. Удачи тебе, друг! Он выиграл в "Челси" все, что надлежит легенде.

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Материалы REN-TV

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