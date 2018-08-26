18:46 | Футбол — РПЛ

Джикия слушает композицию "Лучший город земли", которую фанаты "Спартака" спели в матче с "Динамо"


Защитник "Спартака" Георгий Джикия показал, как слушает в своем автомобиле песню "Лучший город земли". Песня получила широкую известность после исполнения Муслима Магомаева.

 

Ранее болельщики "Спартака" во время матча 5-го тура российской премьер-лиги с "Динамо" (2:1) завораживающе спели "Лучший город земли". Во время исполнения композиции фанаты красно-белых включили фонарики на мобильных устройствах. Матч прошел в Москве на "Открытие Арене", встречу посетили более 43 тысяч болельщиков.

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