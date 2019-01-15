18:12 | Футбол — РПЛ

Дзагоев вернулся в общую группу

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Полузащитник ЦСКА  Алан Дзагоев вернулся в общую группу, информирует официальный Твиттер армейцев. 13 января 28-летний хавбек пропустил тренировку команды из-за небольшой простуды. 

В текущем сезоне Дзагоев провел 11 матчей за ЦСКА и отметился одной голевой передачей.

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