Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в общую группу, информирует официальный Твиттер армейцев. 13 января 28-летний хавбек пропустил тренировку команды из-за небольшой простуды.
💪 Сегодняшнюю тренировку наравне со всеми отпахал полузащитник Алан Дзагоев, который вернулся в общую группу после небольшой простуды! #Кампоамор2019 pic.twitter.com/HgwLENSy0r– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 января 2019 г.
В текущем сезоне Дзагоев провел 11 матчей за ЦСКА и отметился одной голевой передачей.
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