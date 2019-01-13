Дзагоев не тренируется с ЦСКА из-за простуды

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сегодня не тренируется с командой на сборе в испанском Кампоаморе. Как сообщили сотрудники пресс-службы во время видеотрансляции утренней тренировки, хавбек немного приболел, простужен. Не исключено, что завтра он уже вернется в строй.

Голкипер Игорь Акинфеев должен присоединиться к команде на первом сборе.

"Тренерский штаб предоставили Игорю несколько дней для дополнительного отдыха", - сказали сотрудники пресс-службы. (Виталий Айрапетов)

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