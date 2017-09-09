Дядюн - в нападении "Ростова" на матч с "Арсеналом"

Стали известны стартовые составы "Ростова" и тульского "Арсенала" на матч 9-го тура чемпионата России.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Бобен, Калачев, Ионов, Киреев, Юсупов, Могилевец, Дядюн.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

Матч "Ростов" – "Арсенал" пройдет сегодня, 9 сентября, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Трансляция матча "Ростов" – "Арсенал"