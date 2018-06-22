Два матча РФПЛ в каждом туре будут показаны по общедоступным каналам

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что два матча каждого тура чемпионата России в сезоне-2018/19 будут транслироваться на общедоступных каналах. В весенней части чемпионата России в прошлом сезоне общедоступный канал показывал два любых матча тура, причем часто центральные встречи транслировались только на платном канале "Наш футбол".

- В соответствии с договором, на общедоступных каналах не должно быть больше двух матчей в туре, - цитирует ТАСС Прядкина. - Определять эти матчи будет основной вещатель, та компания, которая приобретет медиаправа. Какие-то консультации мы будем давать, но окончательное решение будет за основным вещателем. Раз люди платят деньги, достаточно приличные для нашей страны, надо прислушиваться к основному вещателю, как он эти деньги должен отбивать.