Два года назад состоялся первый матч на стадионе ЦСКА

ЦСКА в Твиттере напомнил, что ровно 2 года назад, 4 сентября 2016 года, на "ВЭБ Арене" состоялся первый матч. В товарищеской встрече против "Торпедо" армейцы одержали победу - 3:0. Автором первого неофициального гола на домашнем стадоне красно-синих стал Астемир Гордюшенко. Также в той игре отличились Александр Головин и Сергей Игнашевич.

Первый официальный матч ЦСКА провел 10 сентября 2016 года. В 6-м туре чемпионата России армейцы разгромили "Терек" (3:0), дублем в той встрече отметился Ласина Траоре, еще один мяч на счету Карлуша Страндберга. Ту игру посетили 26 420 зрителей.