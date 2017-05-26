Два футболиста "Томи" хотят сдать ЕГЭ

Пресс-атташе "Томи" Олег Игрушкин отметил, что игрокам команды в лице полузащитника Никиты Гвинейского и защитника Марка Карымова предстоит сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). В этом году оба футболиста заканчивают школу.

– Ребята очень серьезно относятся к этой теме, собираются поступать в серьезные вузы, – цитирует РИА "Новости" Игрушкина. – Пытаются восполнить тот пробел, который возник в связи с их отсутствием на занятиях. Они посещали репетитора, брали с собой учебники на выезды. Очень серьезно подходили к этому вопросу. Подчеркну, что Марк и Никита – ребята очень ответственные, даже не по возрасту. Наверное, дело в воспитании. Тем более что оба – старшие братья в своих семьях.

Отметим, что обоим игрокам по 18 лет. Карымов сыграл 10 матчей в РФПЛ, Гвинейский – 8, а в матче с "Анжи" забил гол.