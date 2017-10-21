17:36 | Футбол — РФПЛ

Дриусси не попал в заявку "Зенита" на матч с ЦСКА

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини огласил заявку команды на матч 14-го тура чемпионата России против ЦСКА. В списке футболистов не оказалось нападающего Себастьяна Дриусси. Всего в составе питерцев в столицу вылетели 22 игрока.

Полностью заявка "Зенита":

вратари – Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

защитники – Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Доменико Кришито;

полузащитники – Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Матиас Краневиттер;

нападающие – Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

Матч ЦСКА – "Зенит" состоится 22 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-10-21-zenit-otpravilsya-v-moskvu.htm

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Don

Красава Манчини, давай разваливается вагабонди)

18:30

Митяй Антибомж

Ха-ха-ха )) Теперь и до Манчини дошло, что мегапуперзвездища Дрищуси нулячий ))

18:14

shpasic

читалось)) вместо него в составе выйдет Ригони.

18:03