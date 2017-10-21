Дриусси не попал в заявку "Зенита" на матч с ЦСКА

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини огласил заявку команды на матч 14-го тура чемпионата России против ЦСКА. В списке футболистов не оказалось нападающего Себастьяна Дриусси. Всего в составе питерцев в столицу вылетели 22 игрока.

Полностью заявка "Зенита":

вратари – Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;



защитники – Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Доменико Кришито;



полузащитники – Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Матиас Краневиттер;



нападающие – Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

Матч ЦСКА – "Зенит" состоится 22 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.