Дмитрий Живоглядов: "Динамо"? Будем выходить и обыгрывать"

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов сообщил, что команда забыла о разгромном поражении от "Ростова" (1:4) в 6-м туре чемпионата России и настраивается на предстоящую игру против "Динамо". Бывший игрок бело-голубых отметил, что для него эта игра не будет особенной.

- Сильный соперник, достойный, - цитирует официальный сайт "Уфы" Живоглядова. - Будем выходить и обыгрывать. Уже все забыли этот матч (против "Ростова" - Прим "СЭ"), разобрали ошибки, кто где "накосячил". Впереди "Динамо". Все мысли только об этом.

- Ты являешься воспитанником "Динамо". Для тебя это будет особенный матч?

- Не могу сказать, что матч будет особенным. Просто буду играть против родной команды, которая дала мне шанс.

- Рассказал Сергею Богдановичу (Семаку. - Прим. "СЭ") какие-то секреты о бывшей команде?

- Там новый тренер. Так что, Сергей Богданович лучше знает, где и какие секреты.

Напомним, матч "Динамо" - "Уфа" состоится сегодня, 20 августа. Начало игры - 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.