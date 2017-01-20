Дмитрий Селюк: "Траоре нет смысла уходить из ЦСКА в какую-нибудь деревню"

Агент Дмитрий Селюк сообщил, что на сегодняшний день у нападающего Ласина Траоре, который находится в аренде в ЦСКА, нет других вариантов продолжения карьеры. Права на ивуарийца, напомним, принадлежат "Монако".
– Зима не то время, когда у игрока есть масса вариантов для продолжения карьеры, – заметил Селюк. - А идти в клуб-аутсайдер не хочется. Середняки никого не берут. Зачем им кого-то брать, если они не вылетят, чемпионами не станут? Можно играть и той обоймой, которая есть.
Траоре нет смысла уходить абы куда. "Монако" и ЦСКА – серьезные команды, а не деревня какая-то. Был вариант с "Малагой", но жаль, что не получилось… Это уже история. Пока Траоре тренируется с ЦСКА. Дальше посмотрим – жизнь покажет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Zavask
После его осенних "художеств" у него, похоже, вариантов и не будет уже... Разве что "экспертом" на Матч-Дом2-ТВ попытаться заделаться...
22:16 20 января
aravir
Это он намекнул, что не стоит из одной деревни переходить в другую.
21:27 20 января
konoval
А он сейчас где, в городе штоле? В самой за.д.р.ро.чной деревне под именем лошарня и находится. Куда ему иттить?
21:19 20 января
shpasic
ну, всё теперь, отыграют десять очков у Спартака с таким великим форвардом! а там ещё и Джафар подтянется - не иначе как с рекордом чемпионство возьмут!
20:40 20 января
spetrov
Ему-то действительно никакого смысла уходить нет. Как бы его выпихнуть теперь - вот вопрос.
20:39 20 января
эстонский армеец
Селюк - уменьшенная копия Мутко , только щёки надувать и воздух сотрясать лозунгами.
20:37 20 января
Нубяшка
А что он тогда в цска забыл?
20:33 20 января
SVSH
убил бы Селюка.
20:26 20 января
shpasic
Малага и есть середняк, почти аутсайдер.
20:24 20 января