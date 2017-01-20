Дмитрий Селюк: "Траоре нет смысла уходить из ЦСКА в какую-нибудь деревню"

Агент Дмитрий Селюк сообщил, что на сегодняшний день у нападающего Ласина Траоре, который находится в аренде в ЦСКА, нет других вариантов продолжения карьеры. Права на ивуарийца, напомним, принадлежат "Монако".

– Зима не то время, когда у игрока есть масса вариантов для продолжения карьеры, – заметил Селюк. - А идти в клуб-аутсайдер не хочется. Середняки никого не берут. Зачем им кого-то брать, если они не вылетят, чемпионами не станут? Можно играть и той обоймой, которая есть.

Траоре нет смысла уходить абы куда. "Монако" и ЦСКА – серьезные команды, а не деревня какая-то. Был вариант с "Малагой", но жаль, что не получилось… Это уже история. Пока Траоре тренируется с ЦСКА. Дальше посмотрим – жизнь покажет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)