20:17 20 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Селюк: "Траоре нет смысла уходить из ЦСКА в какую-нибудь деревню"

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Вчера. Кампоамор. Ласина ТРАОРЕ (слева) и ВИТИНЬЮ на тренировке ЦСКА.#АрмияГончаренко. Экватор. Зачем ЦСКА Траоре

Агент Дмитрий Селюк сообщил, что на сегодняшний день у нападающего Ласина Траоре, который находится в аренде в ЦСКА, нет других вариантов продолжения карьеры. Права на ивуарийца, напомним, принадлежат "Монако".

– Зима не то время, когда у игрока есть масса вариантов для продолжения карьеры, – заметил Селюк. - А идти в клуб-аутсайдер не хочется. Середняки никого не берут. Зачем им кого-то брать, если они не вылетят, чемпионами не станут? Можно играть и той обоймой, которая есть.

Траоре нет смысла уходить абы куда. "Монако" и ЦСКА – серьезные команды, а не деревня какая-то. Был вариант с "Малагой", но жаль, что не получилось… Это уже история. Пока Траоре тренируется с ЦСКА. Дальше посмотрим – жизнь покажет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Zavask

После его осенних "художеств" у него, похоже, вариантов и не будет уже... Разве что "экспертом" на Матч-Дом2-ТВ попытаться заделаться...

22:16 20 января

aravir

Это он намекнул, что не стоит из одной деревни переходить в другую.

21:27 20 января

konoval

А он сейчас где, в городе штоле? В самой за.д.р.ро.чной деревне под именем лошарня и находится. Куда ему иттить?

21:19 20 января

shpasic

ну, всё теперь, отыграют десять очков у Спартака с таким великим форвардом! а там ещё и Джафар подтянется - не иначе как с рекордом чемпионство возьмут!

20:40 20 января

spetrov

Ему-то действительно никакого смысла уходить нет. Как бы его выпихнуть теперь - вот вопрос.

20:39 20 января

эстонский армеец

Селюк - уменьшенная копия Мутко , только щёки надувать и воздух сотрясать лозунгами.

20:37 20 января

Нубяшка

А что он тогда в цска забыл?

20:33 20 января

SVSH

убил бы Селюка.

20:26 20 января

shpasic

Малага и есть середняк, почти аутсайдер.

20:24 20 января

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