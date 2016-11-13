23:05 13 ноября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Селюк: "Слава богу, Траоре не читает прессу"

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Представитель нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк в интервью "СЭ" подчеркнул, что на сегодняшний день можно сказать, что ивуарийский форвард доиграет сезон в московском клубе.

 
Ласина ТРАОРЕ."В поражении от Катара тоже виноват Траоре?!"

– Раз у ЦСКА нет обоймы, значит, зимой клуб не собирается расставаться с Траоре?

– Да. Хорошо, если даже допустить, что Траоре уйдет, нужно будет либо делать ставку на молодых, либо приобретать другого форварда. А где его взять? Опять же деньги… При этом, считаю, ЦСКА необходимо купить прежде всего даже не нападающего, а полузащитника. Да и вообще укрепить все линии.

– Траоре доиграет сезон в ЦСКА?

– На сегодняшний день, можно сказать, что да, доиграет. А там – жизнь покажет.

– Ему самому не надоела критика со всех сторон?

– Слава богу, он не читает прессу, как советовал профессор Преображенский. А что кается критики – мол, Траоре лучше посидеть на лавочке? Ну, вот он и посидел в матче с "Монако". 0:3. Виноват Траоре? В Москве же он забил тому же "Монако". Где логика? (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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