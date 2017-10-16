Дмитрий Парфенов: "Результат матча с "Амкаром" закономерен"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов считает логичной ничью с "Амкаром" (0:0) в матче 13-го тура премьер-лиги. Он подчеркнул, что борьба в нижней части турнирной таблицы ведется очень напряженная.

– Хозяева в штанги попадали, мы попадали в Нигматуллина, поэтому счет закономерный, – цитирует официальный сайт "Тосно" Парфенова. – Будем двигаться дальше, чемпионат непростой, видим, какая борьба идет во второй половине таблицы, даже пожарче, чем наверху. Но мы имеем пока то, что имеем.

Трансляция матча "Амкар" - "Тосно"