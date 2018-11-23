23:13 23 ноября | Футбол — РПЛ

Дмитрий Парфенов: "Качество игры "Урала" было хорошим с начала сезона"

Обсудить
0

Главный тренер "Урала"  Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над "Локомотивом" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России. "Шмели" продлили беспроигрышную серию до пяти игр подряд. 
 
- Качество игры было хорошее.- сказал Парфенов. - С начала сезона. Теряли очки из-за простых ошибок, но верили в себя. Сегодня не делали замены, потому что соперник оказывал серьезное давление. А замены в таких случаях не всегда помогают.
 
- Денис Кулаков сказал, что удар, который у него получился, отрабатывал на сборах в Кипре. Творческая придумка?
 
- Не знаю, что он вам там сказал. Мы работаем на тренировках.
 
- Но не каждый же день забиваете такие мячи?
 
- Вы же не бываете на наших тренировках. (Ярослав Сусов, Андрей Михайлов)

Локомотив - Урал

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто главный претендент на золото в чемпионате России?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...