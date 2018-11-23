Дмитрий Парфенов: "Качество игры "Урала" было хорошим с начала сезона"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над "Локомотивом" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России. "Шмели" продлили беспроигрышную серию до пяти игр подряд.



- Качество игры было хорошее.- сказал Парфенов. - С начала сезона. Теряли очки из-за простых ошибок, но верили в себя. Сегодня не делали замены, потому что соперник оказывал серьезное давление. А замены в таких случаях не всегда помогают.



- Денис Кулаков сказал, что удар, который у него получился, отрабатывал на сборах в Кипре. Творческая придумка?



- Не знаю, что он вам там сказал. Мы работаем на тренировках.



- Но не каждый же день забиваете такие мячи?



- Вы же не бываете на наших тренировках. (Ярослав Сусов, Андрей Михайлов)

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