Дмитрий Комбаров: "В "Спартаке" нет группировок. Мы - семья"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров заявил, что в его команде нет разрозненных группировок игроков. Он также добавил, что футболисты добровольно поддержали капитана Дениса Глушакова, надев футболки с восьмым номером и сделав общее фото.

- Гол Глушакова в матче с "Локо"? У него не самый простой период в карьере и жизни, - сказал Комбаров в эфире программы "8-16" на телеканале "Матч Премьер". - Для него гол важен в психологическом плане. Он должен почувствовать уверенность, показать болельщикам, что он - спартаковец, что он болеет душой за "Спартак" и бьется за него. Надеюсь, это даст ему толчок и развернет фанатов, тех, которые настроены против него, лицом к нему.

У нас сейчас никаких группировок нет. У нас есть костяк и коллектив, семья. И мы поддержали Дениса из-за того, что понимали, какой момент у него в карьере. Мы посчитали всей командой, что необходимо поддержать его.

"Спартак" занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 16 туров.

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