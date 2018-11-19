Дмитрий Кириченко: "Тренерский штаб доволен результатами "Уфы" на турнире"

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко признался, что доволен результатами игры его команды на международном турнире "Korantina Homes Cup", сообщает пресс-служба башкирского клуба. 41-летний российский специалист считает, что соперники показали средний уровень в противостояниях.

– "Уфа" одержала три победы в трех матчах, – цитирует Кириченко пресс-служба башкирского клуба. – Понятно, что было много замен, кому-то дали отдохнуть, где-то молодежь вышла. В целом, остался доволен результатами команды. Уровень соперников? У клубов сейчас серьезная ротация из-за перерыва на матчи национальных сборных. Сегодняшний наш соперник ("Рига") вылетел в прошлом году из квалификации Лиги Европы в матче против ЦСКА (София), поэтому думаю, что уровень команд довольно неплохой и средний.

Напомним, что "Уфа" выиграла международный турнир "Korantina Homes Cup", который проходил на Кипре. В финале российский клуб обыграл "Ригу" из столицы Латвии (1:1, пенальти – 4:2).