Дмитрий Хомуха: "Если ЦСКА не усилится до закрытая трансферного окна - проблем им не избежать"

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха отметил, что у армейцев проблемы с реализацией атак и что клубу обязательно нужно усилиться в текущее трансферное окно. За три тура РПЛ московский клуб забил всего один гол, причем с пенальти.



– Туляки должны быть на кураже после матча с грозненцами, – цитируют "Известия" экс-футболиста ЦСКА. – У них неплохой подбор опытных по меркам премьер-лиги футболистов, поэтому армейцам будет непросто. Особенно если гости станут играть вторым номером. Периодически у ЦСКА бывают неплохие комбинации в атаке, но реализация пока оставляет желать лучшего. Если клуб не усилится до конца трансферного периода, то проблем как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате России им не избежать.