Дмитрий Хомич: "Желаю "Амкару" больше никогда не играть в премьер-лиге"

Бывший вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич признался, что разгневан на руководство пермского клуба из-за ситуации с долгами по заработной плате.

- То, как к нам, футболистам, отнеслись в "Амкаре", объяснить тяжело, - цитирует РИА Новости Хомича. - У меня накипело из-за этой ситуации с долгами и хочется высказаться. Желаю "Амкару" никогда больше не играть в премьер-лиге. Я по натуре не злой человек, но сейчас я очень разгневан на пермский клуб, где кормили завтраками и обещаниями. Футболисты и тренеры старались ради результата, сохранения прописки в премьер-лиге, а нас обманули, бросили.

Он также заявил о том, что узнал о закрытии клуба после стыковых матчей с "Тамбовом" за право выступать в премьер-лиге.

- О том, что клуб закроется, мы знали еще месяц назад, после стыковых матчей с "Тамбовом". Начали звонить руководству, хотели узнать, что с деньгами, но трубки никто не поднимал. Как мне объяснить ребенку, что папа не зарабатывает деньги? Я не знаю, не хватает злости на "Амкар". Мы не украли эти деньги, мы их заработали потом и кровью, - сказал Хомич.

Напомним, сегодня "Амкар" официально прекратил свое существование из-за отсутствия финансирования.

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