Дмитрий Балашов: "Сказанное Шляхтиным о Божовиче к реальности отношения не имеет"

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал заявление председателя совета директоров самарских "Крыльев Советов" Дмитрия Шляхтина о зарплате Миодрага Божовича.

Ранее Шляхтин в интервью ТРК "Терра" заявил следующее: "В тульском "Арсенале" Миодраг Божович получал 100 тысяч евро в месяц, сегодня он пришел на зарплату в два раза меньше в "Крылья Советов". Мы получили достойного тренера с очень умеренной зарплатой. Это не намного больше, чем получал Андрей Валерьевич, скажем так".



– Во-первых, хочу задать простой вопрос: кто такой Шляхтин? Откуда и каким образом он появился в футболе не очень понятно, – заявил Балашов. – Во-вторых, этому человеку необходимо разбираться с делами своего клуба, если он его действительно возглавляет. В-третьих, делать такие заявления просто неприлично как в плане общепринятых правил поведения, так и с точки зрения корпоративной этики.

Ну и самое главное: сказанное господином Шляхтиным не имеет никакого отношения к реальности. Ни одна цифра, приведенная в его комментарии, не соответствует действительности. На будущее также нужно запомнить, что подобных, лживых заявлений в адрес тульского "Арсенала" мы без внимания не оставим. (Сергей Егоров)

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