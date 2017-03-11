Дмитрий Балашов: "Арсенал" провели честный матч, поднявшийся шум неприятен"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов неприятно удивлен тем, что матч 19-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:0) вызывает вопросы. По его словам, туляки провели честную игру. Повышенный интерес вызвали действия вратаря екатеринбуржцев Николая Заболотного, который не смог отразить два результативных удара хозяев.

- Соцсети восхищены красотой поединка. Разделяете настроения? - вопрос Балашову.

- Я увидел красивую игру "Арсенала", приобретения, которые сделали в межсезонье, оправдали себя. Команда действительно билась. А проблемы вратаря соперников - только его. Если кто-то решил, что вратарь не должен ошибаться, то не могу с этим согласиться.

Поднявшийся шум неприятен, мы провели честный матч. Неприятно удивлен, что идут вопросы от болельщиков "Арсенала". Призываю смотреть на нашу игру, мы вполне могли забить четыре-пять мячей.

- Считаете, что "Оскара" за красоту этот матч не заслужил?

- "Оскара" мы с удовольствием получим по итогам сезона от тульских болельщиков, после того, как сохраним место в РФПЛ. (Сергей ЕГОРОВ)