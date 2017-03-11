Дмитрий Балашов: "Арсенал" провели честный матч, поднявшийся шум неприятен"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов неприятно удивлен тем, что матч 19-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:0) вызывает вопросы. По его словам, туляки провели честную игру. Повышенный интерес вызвали действия вратаря екатеринбуржцев Николая Заболотного, который не смог отразить два результативных удара хозяев.
- Соцсети восхищены красотой поединка. Разделяете настроения? - вопрос Балашову.
- Я увидел красивую игру "Арсенала", приобретения, которые сделали в межсезонье, оправдали себя. Команда действительно билась. А проблемы вратаря соперников - только его. Если кто-то решил, что вратарь не должен ошибаться, то не могу с этим согласиться.
Поднявшийся шум неприятен, мы провели честный матч. Неприятно удивлен, что идут вопросы от болельщиков "Арсенала". Призываю смотреть на нашу игру, мы вполне могли забить четыре-пять мячей.
- Считаете, что "Оскара" за красоту этот матч не заслужил?
- "Оскара" мы с удовольствием получим по итогам сезона от тульских болельщиков, после того, как сохраним место в РФПЛ. (Сергей ЕГОРОВ)
Г⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #АрсеналУрал 1:0 19' Иван Расич (Пенальти) pic.twitter.com/IBI4JBFMcx– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 марта 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #АрсеналУрал 2:0 62' Федерико Расич (Дубль) pic.twitter.com/x1SH23Wic2– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 марта 2017 г.
Свинству Бой!
честный дог скатали!
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