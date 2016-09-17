Дмитрий Аленичев: "После слов Федуна про позор испытал шок"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" подчеркнул, что после слов президента клуба Леонида Федуна о том, что пятое место команды по итогам сезона – позор, испытал шок. При этом, по словам Аленичева, он быстро пришел в себя.

– А что почувствовали, когда в конце прошлого сезона Леонид Федун назвал пятое место "Спартака" позором? Красно-белые попали в еврокубки, а тут последовала такая реакция высшего руководителя. Не возникло желания написать заявление об уходе уже тогда?

– Не скрою, испытал шок, когда в первый раз услышал, что Леонид Арнольдович так сформулировал. Но довольно быстро пришел в себя.

– Почему?

– Потому, что знаю Федуна, – он может на эмоциях что-то сказать, а уже через пять минут остыть. Но сначала, конечно, не понял, зачем такое нужно было произносить публично. Команда вроде нормально выступала – четыре матча подряд провели на ноль, во всех победили. Мне кажется, Леонид Арнольдович сам потом сожалел о сказанном. (Вячеслав КОРОТКИН)

Дмитрий Аленичев: "Я еще сделаю "Спартак" чемпионом!"