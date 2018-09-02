Дмитрий Аленичев: "Ничья с "Арсеналом" закономерна"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев заявил, что расстроен результатом матча 6-го тура РПЛ против "Арсенала" (0:0).

- Расстроен результатом, ведь мы настраивались на победу, - сказал Аленичев в эфире канала "Матч Премьер". - Хотели на хорошей ноте закончить этот отрезок. Однако ничья закономерна. Ни у нас, ни у "Арсенала" не было стопроцентных голевых моментов. Опасность возникала только после стандартов. На последних минутах "Арсенал" ушел в оборону и ничего не дал нам создать.

После шести туров "Енисей" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 5 очков.

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