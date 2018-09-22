Дмитрий Аленичев: "Хотели подарить фанатам праздник, но, к сожалению, огорчили их"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после матча 8-го тура РПЛ против "Урала" (1:2) заявил, что его команда хорошо провела вторую половину встречи.

- Хотел бы поблагодарить, в первую очередь, наших болельщиков, которых собралось сегодня очень много! - приводит слова Аленичева официальный сайт "Енисея". - Все мы ждали этого праздника, все-таки семь туров играли практически на выезде. И вот хотели подарить фанатам праздник, к сожалению, огорчили их результатом, не на тот исход мы надеялись.

В первом тайме игроки наши были не столь активны. Возможно, сказывалась какая-то скованность в наших действиях, потому что пришел полный стадион, давно мы не играли при таком количестве болельщиков. Ко второму тайму в перерыве внес поправки, попросил ребят играть более агрессивно и активно. Считаю, что вторая половина игра прошла, пусть и с минимальным, но нашим преимуществом.

Очень дисциплинировано соперник играл в обороне. В последние минуты нам не дали сравнять счет. Один из таких моментов был у Марко Обрадовича, в конце игры он мог сыграть более хладнокровно и спасти этот матч.

"Енисей" после восьми туров занимает 14-е место в РПЛ, имея в активе 5 очков.

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