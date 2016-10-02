Динияр Билялетдинов: "Матч "Зенит" - "Спартак" завершится со счетом 1:1"

Экс-полузащитник "Спартака" Динияр Билялетдинов в преддверии игры 9-го тура чемпионата России красно-белых против "Зенита" высказал мнение, что, несмотря на два поражения кряду, в московской команде нет панических настроений. Встреча команд пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

– В предстоящем матче "Зенит", скорее всего, будет иметь преимущество – все-таки играют на домашней арене. Однако я не думаю, что "Спартак" окажется в сложной ситуации, потому что команда сильна контратакующими действиями, – сказал Билялетдинов. – Несмотря на то что красно-белые потерпели два поражения подряд, панических настроений в коллективе нет. Выезд в Питер поможет футболистам раскрепоститься, почему бы не забрать оттуда три очка?

В нападении "Зенита" должен сыграть Дзюба, тем более "Спартак" для него – не чужая команда. В составе красно-белых, вероятно, выйдут Глушаков, Промес, Ананидзе, Жулиану. Травмирован Комбаров, но у команды есть глубина состава – красно-белые могут использовать разную тактику. Главное – компактно обороняться. У "Зенита" часто подключаются крайние защитники, их нужно нейтрализовывать. Считаю, что предстоящая встреча закончится со счетом 1:1. (Любовь КОНЯЕВА, Иван ОРЕХОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"