"Динамо" - "Зенит": за что удален Дриусси?

На 37-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Динамо" – "Зенит" арбитр Сергей Иванов во второй раз наказал зенитовца Дриусси желтой карточкой и удалил его с поля. Что произошло в том эпизоде?
Эпизод с удалением Дриусси.
Эпизод с удалением Дриусси.
Судья зафиксировал фол со стороны Кузяева, сбившего в центре поля Соу. Другой динамовец Тетте собирался ввести мяч в игру, когда к нему неожиданно подбежал Дриусси и этот мяч отобрал.
Эпизод с удалением Дриусси.
Эпизод с удалением Дриусси.
Рефери решил проявить принципиальность и вынес зенитовцу предупреждение за неспортивное поведение, а вслед за ним достал красную карточку. (Александр Бобров)
"Динамо" – "Зенит": за что Дриусси получил первый "горчичник"?
"Динамо" – "Зенит": трансляция
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Удаление Дриусси в матче "Динамо" - "Зенит": все по делу?
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