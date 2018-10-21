15:25 | Футбол — РПЛ

"Динамо" - "Зенит": за что удален Дриусси?

Себастьян Дриусси. Фото Александр Федоров, "СЭ" Эпизод с удалением Дриусси. Эпизод с удалением Дриусси. Эпизод с удалением Дриусси. Эпизод с удалением Дриусси. Эпизод с удалением Дриусси. Эпизод с удалением Дриусси.
Себастьян Дриусси. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Обсудить
30

На 37-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Динамо""Зенит" арбитр Сергей Иванов во второй раз наказал зенитовца Дриусси желтой карточкой и удалил его с поля. Что произошло в том эпизоде?

Эпизод матча "Динамо" - "Зенит".
Эпизод с удалением Дриусси.
Эпизод матча "Динамо" - "Зенит".
Эпизод с удалением Дриусси.

Судья зафиксировал фол со стороны Кузяева, сбившего в центре поля Соу. Другой динамовец Тетте собирался ввести мяч в игру, когда к нему неожиданно подбежал Дриусси и этот мяч отобрал.

Эпизод с удалением Дриусси.
Эпизод с удалением Дриусси.
Эпизод с удалением Дриусси.
Эпизод с удалением Дриусси.

Рефери решил проявить принципиальность и вынес зенитовцу предупреждение за неспортивное поведение, а вслед за ним достал красную карточку. (Александр Бобров)

"Динамо" – "Зенит": за что Дриусси получил первый "горчичник"?

Динамо - Зенит

"Динамо" – "Зенит": трансляция

Все о чемпионате России - здесь

 

Опрос

Удаление Дриусси в матче "Динамо" - "Зенит": все по делу?
Обсудить
голосовать
Обсудить
30
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
Материалы других СМИ
Загрузка...