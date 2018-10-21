"Динамо" - "Зенит": за что удален Дриусси?

На 37-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Динамо" – "Зенит" арбитр Сергей Иванов во второй раз наказал зенитовца Дриусси желтой карточкой и удалил его с поля. Что произошло в том эпизоде?

Эпизод с удалением Дриусси.

Эпизод с удалением Дриусси.

Судья зафиксировал фол со стороны Кузяева, сбившего в центре поля Соу. Другой динамовец Тетте собирался ввести мяч в игру, когда к нему неожиданно подбежал Дриусси и этот мяч отобрал.

Эпизод с удалением Дриусси.

Эпизод с удалением Дриусси.

Рефери решил проявить принципиальность и вынес зенитовцу предупреждение за неспортивное поведение, а вслед за ним достал красную карточку. (Александр Бобров)

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