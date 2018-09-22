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"Динамо" – "Анжи": арбитр правильно не назначил пенальти в ворота гостей

Эпизод матча "Динамо" - "Анжи" (0:1). Эпизод матча "Динамо" - "Анжи" (0:1). Фото "СЭ"
Эпизод матча "Динамо" - "Анжи" (0:1).
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На 87-й минуте матча 8-го тура чемпионата России "Динамо""Анжи" (0:1) верное решение принял арбитр Владислав Безбородов, не назначив 11-метровый удар в ворота махачкалинской команды.

В том моменте в штрафной площади гостей действительно случился контакт мяча с рукой Гиголаева. После прострела Черных мяч сначала попал игроку "Анжи" в туловище, а затем отлетел ему в правую руку, которой он опирался на газон. По правилам в подобных ситуациях пенальти не назначаются. (Александр Бобров)

Динамо М - Анжи

 

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