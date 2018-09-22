"Динамо" – "Анжи": арбитр правильно не назначил пенальти в ворота гостей

На 87-й минуте матча 8-го тура чемпионата России "Динамо" – "Анжи" (0:1) верное решение принял арбитр Владислав Безбородов, не назначив 11-метровый удар в ворота махачкалинской команды.

В том моменте в штрафной площади гостей действительно случился контакт мяча с рукой Гиголаева. После прострела Черных мяч сначала попал игроку "Анжи" в туловище, а затем отлетел ему в правую руку, которой он опирался на газон. По правилам в подобных ситуациях пенальти не назначаются. (Александр Бобров)