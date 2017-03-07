15:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Диарра урегулировал конфликт с "Локомотивом"

Скриншот сообщения Диарра в "Твиттере". Фото twitter.com
Скриншот сообщения Диарра в "Твиттере". Фото twitter.com
0
0
0
0
5

Бывший полузащитник "Локомотива" Лассана Диарра получил от клуба документ, в котором говорится об урегулировании конфликта. Футболист выступал в составе железнодорожников с 2013 по 2014 год.

Красно-зеленые разорвали контракт с игроком из-за того, что он не прилетел на тренировочный сбор. "Локо" подал жалобу в ФИФА и добился присуждения штрафа, сумма которого составила 10,5 миллиона евро.

"Уважаемый господин Диарра, по вашей просьбе мы рады подтвердить, что "Локомотив" и вы пришли к мировому соглашению. Желаем вам всего хорошего и удачи в будущем", - говорится в письме, копию которого футболист выложил на своей странице в "Твиттере".

0
0
0
0
5
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Serjinio

Допускаю, что часть суммы ему скостили... Здесь ведь как... либо сразу всё, но скостив немного, либо когда-то, не известно когда, но всю сумму.... а за то время пока взыскивать будут или ишак умрёт или султан))))))))) А если по русски, то лучше синица в руках, чем журавль в небе....

16:42

Робат

Скостили наверно долг наполовину! И все! Гуляй, Вася(т.е Диарра!)

16:07

RoyalHunter

кому и какая сумма упала в карман, чтобы спор урегулировался?

16:02

Sergio76e

Ну и? Долг простили что-ли? Или как?

15:49

Serjinio

Так он выплатил долг или урегулировал спор? Это же совершенно разные юридические понятия...

15:47

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ