Диарра урегулировал конфликт с "Локомотивом"

Бывший полузащитник "Локомотива" Лассана Диарра получил от клуба документ, в котором говорится об урегулировании конфликта. Футболист выступал в составе железнодорожников с 2013 по 2014 год.
Красно-зеленые разорвали контракт с игроком из-за того, что он не прилетел на тренировочный сбор. "Локо" подал жалобу в ФИФА и добился присуждения штрафа, сумма которого составила 10,5 миллиона евро.
"Уважаемый господин Диарра, по вашей просьбе мы рады подтвердить, что "Локомотив" и вы пришли к мировому соглашению. Желаем вам всего хорошего и удачи в будущем", - говорится в письме, копию которого футболист выложил на своей странице в "Твиттере".
The End #Serein pic.twitter.com/Qexy0Z5EPE– Lass Diarra (@Lass_Officiel) 7 марта 2017 г.
Serjinio
Допускаю, что часть суммы ему скостили... Здесь ведь как... либо сразу всё, но скостив немного, либо когда-то, не известно когда, но всю сумму.... а за то время пока взыскивать будут или ишак умрёт или султан))))))))) А если по русски, то лучше синица в руках, чем журавль в небе....
16:42
Робат
Скостили наверно долг наполовину! И все! Гуляй, Вася(т.е Диарра!)
16:07
RoyalHunter
кому и какая сумма упала в карман, чтобы спор урегулировался?
16:02
Sergio76e
Ну и? Долг простили что-ли? Или как?
15:49
Serjinio
Так он выплатил долг или урегулировал спор? Это же совершенно разные юридические понятия...
15:47