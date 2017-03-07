Диарра урегулировал конфликт с "Локомотивом"

Бывший полузащитник "Локомотива" Лассана Диарра получил от клуба документ, в котором говорится об урегулировании конфликта. Футболист выступал в составе железнодорожников с 2013 по 2014 год.

Красно-зеленые разорвали контракт с игроком из-за того, что он не прилетел на тренировочный сбор. "Локо" подал жалобу в ФИФА и добился присуждения штрафа, сумма которого составила 10,5 миллиона евро.

"Уважаемый господин Диарра, по вашей просьбе мы рады подтвердить, что "Локомотив" и вы пришли к мировому соглашению. Желаем вам всего хорошего и удачи в будущем", - говорится в письме, копию которого футболист выложил на своей странице в "Твиттере".