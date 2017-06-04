Девять игроков покинули "Анжи"

"Анжи" расстался с пятью полузащитниками – Святославом Георгиевским, Асланом Дудиевым, Андреем Ляхом, Сергеем Каретником и Дмитрием Щербаком, информирует официальный сайт клуба. Также махачкалинцев покинули арендованные футболисты. Это голкипер Александр Фильцов, защитник Александр Жиров, полузащитник Саид Эззатоллахи и нападающий Фелисио Браун Форбс. Завершились арендные соглашения и у Аяза Гулиева и Филиппа Будковского, но клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с ними и по этому поводу ведутся переговоры.
Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_otpravitsja_v_sloveniju030617/
- Анжи
- Аслан Дудиев
- Александр Фильцов
- Филипп Будковский
- Андрей Лях
- Александр Жиров
- Святослав Георгиевский
- Фелисио Браун Форбс
- Саид Эззатоллахи
- Аяз Гулиев
GalacticBoy
Александр Жиров пусть идет в Динамо
10:55