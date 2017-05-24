Депутат - о финансировании "Крыльев": "Не надо устраивать пир во время чумы"

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев выразил недовольство объемом финансирования "Крыльев Советов". По его мнению, региону нужно больше вкладываться в развитие детско-юношеского футбола. "Крылья Советов" по итогам сезона заняли предпоследнее место в премьер-лиге и вылетели в ФНЛ.

– На мой взгляд, профессиональный спорт и "Крылья Советов" стали заложниками двух процессов, – цитирует Regnum Матвеева. – Один из них – превращение профессионального спорта в шоу-бизнес, где деньги вкладываются в звезд, а не в развитие массового и детско-юношеского спорта, который дает приток спортсменов в профессиональные клубы. На протяжении многих лет правительство Самарской области в качестве приоритета расходования огромных бюджетных средств ставит задачу приобретения дорогостоящих спортсменов и тренеров вместо того, чтобы вкладывать эти деньги в самарских мальчишек и девчонок, которые могут потом составить славу самарского спорта, и не только футбола.

Финансирование детских и юношеских школ в регионе ведется по остаточному принципу, в приоритете финансирование профессиональных клубов, состоящих из приглашенных звезд, – продолжил политик. – Ежегодное финансирование футбольного клуба "Крылья Советов" из областного бюджета превышает 1 миллиард рублей, за последний год выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей. И "результат" болельщики видят. Огромные средства тратятся не на то, что бы иметь свою команду. В условиях финансового кризиса и острого дефицита регионального бюджета правительство Самарской области принимает крайне непопулярные для населения решения о сокращении объема финансовой помощи пенсионерам и льготникам, при этом финансирование клуба "Крылья Советов" только растет.

Надо начинать строить команду из местных игроков и вкладывать деньги в детский и юношеский спорт. До тех пор, пока этого не будет, многомиллиардные вложения будут бессмысленными. На мой взгляд, это будет бесконечная песня про белого бычка. Я понимаю болельщиков "Крыльев Советов", которым хотелось бы посмотреть матчи своей команды с достойными соперниками, но я бы не стал делать трагедии из-за вылета клуба из премьер-лиги. Надо жить по средствам и не устраивать пир во время чумы.