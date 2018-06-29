Денис Рогачев: "Убедили ФИФА разрешить регистрировать несовершеннолетних иностранных футболистов через РФС"

Советник президента РФС Денис Рогачев рассказал об изменениях в системе регистрации несовершеннолетних футболистов. Сегодня, 29 июня, состоялось заседание исполома организации.

– Претерпел изменения регламент перехода игроков. Смогли убедить ФИФА разрешить на три года в качестве эксперимента регистрировать несовершеннолетних игроков-иностранцев в клубах и спортивных школах без многомесячного, а иногда и годичного разрешения ФИФА, а принимая решение в РФС. Это упростит регистрацию иностранцев. Если же они будут попадать в профессиональный футбол в несовершеннолетнем возрасте, то для этого как и ранее будет требоваться разрешение ФИФА. (Ярослав СУСОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Чемпионат РФПЛ-2018/19 начнется 29 июля, закончится – 26 мая //

Исполком утвердил понятие "доморощенный игрок"