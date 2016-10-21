20:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Денис Попов: "Дети Мандрыкина приезжают ко мне в гости отдыхать на море"

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Бывший футболист ЦСКА Денис Попов рассказал .что поддерживает отношения с Вениамином Мандрыкиным. Попов является главным тренером майкопской "Дружбы".

– С кем из игроков чемпионского состава ЦСКА-2003 сейчас общаетесь?

– В основном с Юрисом Лайзансом и Веней Мандрыкиным.

– Как дела у Вениамина?

– Мы с ним очень часто разговариваем по телефону. Когда поеду на учебу в Москву, обязательно к нему загляну. Его дети два года подряд приезжали ко мне в гости на пару недель, отдыхали на море. Так что такая у нас сложилась добрая традиция.

– Сам Мандрыкин духом не падает?

– Нет. Пока все нормально, слава богу. Он следит за мной, подгоняет: "Когда ты уже начнешь тренировать, пошумишь". Так что мне надо двигаться дальше, мотивация хорошая!

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Flamenco

Денис, Молодец!!! Человеческие качества остается у единиц, Денис один из них!!! Удачи Денис, оставайся настоящим мужиком!!! Браво!!!

21:15

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