Денис Глушаков: "У игроков "Спартака" в душе кошки скребли за поражение от "Зенита" - 1:5"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) отметил, что его команда хотела взять реванш за поражение в первом круге со счетом 1:5. Хавбек также добавил, что красно-белым предстоит сложная концовка перед зимней паузой.

– Это дерби двух столиц, – сказал в интервью программе "8-16" на телеканале "Наш футбол" Глушаков. – Такие матчи всегда интересны для болельщиков и футболистов. Я уже говорил, что на такие встречи не надо настраиваться. Мы должны были взять реванш за обидное поражение в Питере. Так скажем, после той игры у нас в душе кошки скребли, поэтому мы должны были обыгрывать их. Никто, в частности и сам Каррера, не напоминал нам перед сегодняшним матчем про то обидное поражение 5:1, даже в раздевалке у нас об этом разговоров не велось.

Отмечали ли мы победу в раздевалке? Нет. Конечно, мы порадовались в раздевалке. Плюс ко всему, к нам зашел президент, чтобы нас поздравить. Все ребята у нас взрослые и понимают, что предстоит серьезная концовка перед зимней паузой, поэтому эмоции нас не переполняли. Предстоит матч против "Арсенала", который не подарок для любого соперника. Также нас ждет "Ливерпуль" в Лиге чемпионов. И, конечно, матч против ЦСКА – самое знаковое событие в российском футболе.

Комбаров? Был удар в ребро, но ничего подробнее сказать не могу. Но ему уже лучше. Что касается игры в меньшинстве в концовке, то нас гнали трибуны и у нас были резервы. Все было спокойно.