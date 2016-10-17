Денис Глушаков: "ЦСКА - не враг. Просто надо побеждать"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что пока не думал о предстоящем дерби с ЦСКА. Встреча пройдет в рамках 12-го тура чемпионата России 29 октября.

- Пока о дерби мы не говорим. Впереди игра с "Уралом". Каррера уже столкнулся с "Зенитом" и понял, что это такое. С ЦСКА все впереди.

Сколько мне нужно времени, чтобы настроиться на игру с ЦСКА? Я так не настраиваюсь. Если думать об игре за несколько недель, то все может сложиться печально. Можно перегореть. Я настраиваюсь уже в автобусе и в раздевалке перед матчем. Конечно, весь недельный цикл думаю об этом, но не так, чтобы у меня только это в голове - так нельзя. У каждого индивидуальный подход.

- ЦСКА для вас враг? Если у вас персональные враги в составе армейцев?

- Врагов нет. Надо соперника уважать. Они такие же футболисты, как и мы. Просто мы играем в разных командах. Надо побеждать.